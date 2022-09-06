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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منح دراسية للرياضيين.. وزير الشباب يلتقي رئيس الجامعة الكندية في مصر

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المشتركة.

حضر اللقاء الدكتور روبرت أوت، الأستاذ المساعد بكلية الاتصالات والتصميم بجامعة رايرسون العريقة، والدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

تناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات العمل والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الكندية في مصر، وتقديم عدد من المنح الدراسية للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بالتنسيق مع الوزارة، وهو ما يسم “برنامج الرعاية الرياضية”.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعة الكندية بالقاهرة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم نموذجً متفردًا في مجالات البحث العلمي.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل، خاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتى المحافل الدولية، ووضع أبطالنا في تلك اللعبات في المكانة التي يستحقونها.

وتحدث الوزير عن إضافة الجامعة الكندية ضمن برنامج الرعاية المُقدم للأبطال الرياضيين وتقديم منح دراسية لهم، مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن الحوافز التي تقدمها الوزارة لابطالها وتذليل كافة العقبات الدراسية والوصول لأعلي النتائج المرجُوة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أن الوزارة تنفذ إستراتيجية بناء الإنسان، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية في المجالات الثقافية والتعليمية لشباب الجامعات، وذلك لبناء شباب مثقف واعٍ يواجه الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير والمتطور.

من جانبه، ذكر الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس مؤسسة الجامعات الكندية، حرص الدولة المصرية على تضافر جميع الجهود لخدمة الوطن والاستفادة من الخبرات الدولية فى تطوير التعليم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «السيسى الداعم الأول لإنشاء مجمع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة».

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