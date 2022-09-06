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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في البدرشين

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقي طفل مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق قبل مطلع الطريق الأوسطي في البدرشين، ما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوجود حادث ومصرع طفل بالطريق الزراعي قبل مطلع الطريق الأوسطي اتجاه حلوان في البدرشين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، الذي وجه بانتقال رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إزالة أثاره، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.


وأجرى رجال المباحث، تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال الفحص أنه خلال تخطي طفل يبلغ من العمر 13 عاما للطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي مما أدى إلى وفاته، حيث تم نقله إلى مستشفى أم المصريين، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.


وجرى التحفظ على قائد السيارة، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واستعجلت النيابة العامة المباحث في تحرياتها التفصيلية والتكميلية حول الواقعة.

الادارة العامة للمرور النيابة العامة مصرع طفل امن الجيزة رجال المباحث اصطدام البدرشين

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