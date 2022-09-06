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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : مشروع حياة كريمة عملاق لخدمة أهالينا في المحافظات

صدى البلد

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده في محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لافتا انه قام بزيارة المجمع الصناعي بالفيوم الجديدة و مشروعات حياة كريمة في قرية قلهانة  ومنطقة السواقي، لافتا انه عندما بدأنا التطوير  في السواقي انتشرت شائعات ان الدولة تريد تخريب السواقي ونحن هنا اليوم لنفتتح تطوير السواقي بعد ترميمها .

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة الفيوم ، ان محافظة الفيوم اول محافظات الصعيد التي زورتها لمتابعة مشروعات حياة كريمة لافتا ان الرئيس السيسي مهتم بالمشروع القومي العملاق لخدمة أهالينا ، لافتا ان الدولة تعمل على تطوير المناطق العشوائية حيث قمنا بزيارة مشروع تطوير عواصم المدن والمراكز الذي به ٥٠٠ الف وحدة سكنية وسيتم طرحهم خلال القترة المقبلة.


واشار الي انه سيتم العمل على قريتين أخرتين في مشروع حياة كريمة بداية ٢٠٢٣ وبذلك نكون انتهينا من ٨٠٪؜ من مشروعات حياة كريمة لنعمل نقلة نوعية حقيقة للمواطنين.

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