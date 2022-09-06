3 قرارات هامة بحضور وزير القوى العاملة.. ماذا حدث بعمومية اتحاد العمال؟

عقدت اليوم الجمعية العمومية لاتحاد نقابات عمال مصر، والتي شهدت عددا من الإجراءات في سبيل تطوير العمل النقابي، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ومحمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، وشهدت الجمعية العمومية عرض فيلم وثائقي عن خريطة الحركة العمالية في مصر منذ القرن الماضي.

وعرض الفيلم جزءا من كلمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوم عيد العمال خلال زيارته الحديد والصلب، مسلطا الضوء على المشروعات التي شرعت فيها مصر منذ 2014 وحتى عام 2019، وعددها حوالي 16 ألف مشروع تنموي في كافة القطاعات بتكلفة 2.2 تريليون جنيه.

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن اتحاد العمال يمر بظروف سيئة، ويأتي اجتماع الجمعية العمومية اليوم، الثلاثاء، بهدف اتخاذ قرارات مصيرية للاتحاد وإقرار بعض النقاط لتحسين الأوضاع، مؤكدا أنه سيتم عقد جمعيات عمومية أخرى لحين تحسين الأوضاع.

استغلال موارد اتحاد العمال

وأضاف شحاتة، خلال كلمته بالجمعية العمومية لاتحاد العمال، أن موارد اتحاد العمال كثيرة ولو تم استغلالها بشكل أفضل سوف تتحسن الأوضاع، بما يمكن الاتحاد من دعم النقابات العامة، ولا يأخذ منها شيئا، موضحا أن مجلس إدارة الاتحاد منهك في حل كل الأمور المالية من تجميع المرتبات والمنح وصرفها ثم تكرار الدائرة مرة أخرى من تجميع وصرف.

وأكد أن اللائحة يجب تعديلها أيضا، وهو أحد أهداف عقد الجمعية العمومية اليوم، مشددا على ضرورة استغلال موارد وأصول اتحاد النقابات العمالية، لجذب المستثمرين وتحقيق أرباح وإفادة من هذه الأصول.

وأشار إلى أن ميزانية اتحاد العمال تم مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، وبها بعض الملاحظات وليست مخالفات، لافتا إلى أن هدف الجمعية اليوم هو البت في الأمور الثلاثة المتعلقة باللائحة والميزانية، والأصول، عبر تعديلات تتم لزيادة دخل الاتحاد مثل توحيد الاشتراك.

مرحلة جديدة للنقابات العمالية

من جانبه، قال محمد جبران، القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، أن العمال يبدأوا مرحلة جديدة من العمل النقابي، لخدمة وطننا العزيز بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسعي نحو بناء الجمهورية الجديدة، بالتزامن مع بداية الدورة النقابية التى أثمرت عنها الانتخابات العمالية من القاعدة إلى قمة التنظيم النقابي هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووجه تحية وتقدير لرواد الحركة النقابية المصرية الذين قدموا على مر العصور العطاء من الشرف والأمانة والصدق والإخلاص وكان لهم دورًا بارزًا في خدمة الوطن وحتى نال التنظيم النقابي احترام وتقدير كل عمال مصر وقيادتها التنفيذية والشعبية على مر الزمان، مؤكدا أن: "هذه الثقة التي تزرع في النفوس حب الوطن فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء .. وبقوة الروابط الأصيلة بين عمالها و بحسهم الوطني والانتماء لهذا الصرح العظيم «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» لن ينال منهم بعض المغرضين وخرجت النقابات منتصرة دائما بإرادة اللـه وأصبحت أكثر قوة وعزيمة في طريق أداء رسالتها الجليلة تجاه عمال مصر".

خطة عمل اتحاد العمال المستقبلية

وأوضح أن مجلس إدارة اتحاد العمال وضع أمام الجمعية العمومية جدول الأعمال الذي تضمن خطة العمل المستقبلية للتنظيم النقابي تماشيا مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتى أصبح لعمال مصر ومنظماتهم النقابية الدور الحتمي تنفيذها عن طريق بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب من أجل تحقيق مستهدفات الوطن وتوفير المناخ الآمن في العمل ودعم مسيرة التنمية في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الناجزة.

تطوير آليات العمل النقابي باعتباره قوة ناعمة لمصر

وأكد أن هذا التوجه الوطني يحتاج إلى تطوير آليات العمل النقابي بكافة مستوياته والاستفادة المثلى من موارده الذاتية وأنشطة مؤسساته الثقافية والترفيهية والاجتماعية فهذا الأمر يحتاج إلى تعديل بعض اللوائح المالية والإدارية وهو ما يقرره اجتماع اليوم لكي يتمكن الاتحاد العام ونقاباته من إدارة شئونه بقوة واقتدار وبما يحفظ للتنظيم النقابي مكانته المتميزة والمشاركة في أداء الواجب الوطني بكفاءة داخليا وخارجيا عن طريق تحديث أنشطته وبرامجه التثقيفية والخدمية والصحية تماشيا مع متطلبات الجمهورية الجديدة، إلى جانب تقوية علاقاته مع المنظمات الإقليمية والدولية باعتبار أن التنظيم النقابي العمالي هو من أكبر القوى الناعمة المساندة للجهود الدبلوماسية الرسمية في الخارج.

العلاقة بين اتحاد العمال والحكومة

وسلط الضوء على ضرورة تعميق العلاقة وتبادل الثقة بين التنظيم النقابي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وتعميق الحوار الاجتماعي مع القطاع الخاص الوطني لكون العمال شركاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق التوازن في علاقات العمل التي نص عليها الدستور والقانون واتفاقيات العمل العربية والدولية التى صدقت عليها مصر.

الجمعية العمومية باتحاد العمال

عرض فيلم وثائقي بالجمعية العمومية باتحاد العمال

حسن شحاته وزير القوى العاملة

محمد جبران القائم باعمال رئيس اتحاد العمال

حسن شحاتة وزير القوى العاملة

الجمعية العمومية باتحاد العمال

تكريم حسن شحاتة وزير القوى العاملة

الجمعية العمومية باتحاد العمال

الجمعية العمومية باتحاد العمال

الجمعية العمومية باتحاد العمال

الجمعية العمومية باتحاد العمال