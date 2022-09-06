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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات اليوم التوظيفي الأول لبرنامج ابدأ رحلتك بنادي الربيع بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح ملتقي التوظيف

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات اليوم التوظيفي الأول لبرنامج ابدأ رحلتك بالتعاون مع المحافظة ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذا لمشروع قوى عامله مصر التابع لوزارة التنمية المحلية والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة والمقام بنادي الربيع بمدينة الزقازيق.

 

حضر الافتتاح سعد الفرماوي السكرتير العام، والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي، و نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، ودينا علي إستشاري توظيف ومهارات سوق العمل، و أشرف عبد الرازق مسؤول أول ميداني بمحافظة الشرقية، والأستاذ جمال محمد أخصائي توظيف، وممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة في الملتقي.

 

تفقد محافظ الشرقية اجنحة اليوم التوظيفي لمتابعة إجراءات تقدم الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة بشركات القطاع الخاص العاملة في مجال تصنيع ضفائر كهرباء السيارات والأثاث المكتبي والفندقي بمدينتي بدر والعاشر من رمضان لتوفير 420 فرصة عمل ما بين (عمال تجميع -مسؤول مبيعات خارجي -مهندس تخطيط – مشرف انتاج – عامل انتاج) لأبناء المحافظة.

 

أكد المحافظ ضرورة متابعة نتائج اليوم التوظيفي الأول وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياة جديدة وتحقق لهم حياة كريمة، مشيرا إلي أن مشروع قوي عاملة مصر يُعد من المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي ويساهم في احداث التنمية المستدامة وتحسين مستوي الاقتصاد.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة جاهزية وحدة ( ابدأ رحلتك ) بالديوان العام لاستقبال الشباب الراغب في العمل ومساعدتهم في تسجيل بياناتهم وكذلك استعراض الفرص المتاحة المقدمة من شركات القطاع الخاص المشاركة في اليوم التوظيفي ، لافته إلى قيام أعضاء الوحدة بتقديم تدريب للمتقدمين للوظائف على تنمية مهاراتهم الشخصية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل وخفض الفجوات القائمة بين العرض والطلب بما يؤدي إلى رفع القدرات التنافسية للأفراد والمؤسسات.

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