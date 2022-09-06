حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية والتعليم الفني بمراكز شمال قنا  

كرمت أمانة حزب حماة الوطن بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة المهندس صلاح سليم، أمين الحزب بدائرة المركز، أمس الاثنين، أوائل الثانوية العامة والازهرية والتعليم الفني بحضور اللواء الحسن على عباس أمين عام الحزب بالمحافظة واللواء مصطفى خلف، الأمين العام المساعد، والبرلماني ماجد طوبيا، المستشار السياسي للحزب.

وشهدت الاحتفالية التى نظمتها أمانة حماة الوطن بنجع حمادي فقرات دينية وفنية واستعراضية متنوعة، شملت مقطوعات موسيقية وغنائية وتراثية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال احتفالية التكريم رحب المهندس صلاح سليم أمين الحزب بنجع حمادي بالطلبة والطالبات المكرمين و أولياء أمورهم، الذين كان لهم الفضل في تقدم أبنائهم و تفوقهم الدراسي.

وأعرب البرلماني ماجد طوبيا المستشار السياسي لحزب حماة الوطن عن سعادته بحصول أبناء مراكز شمال محافظة قنا على مراكز متقدمة في الثانوية العامة والازهرية والتعليم الفني على مستوى الجمهورية وليس على مستوى المحافظة فقط، لافتا أن هؤلاء المتميزين هم قادة المستقبل و علماء الأمة.

وأوضح اللواء مصطفى خلف، الأمين العام المساعد، أن تحقيق النجاح والتميز يحتاج إلى جد واجتهاد، لكن الحفاظ عليه يحتاج إلى عزيمة وإصرار وانضباط وتنظيم للوقت وتحصيل العلم.

ومن جانبه أكد اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا على استمرار الحزب في دعم أبناء المحافظة المتفوقين وتكريمهم في المناسبات الخاصة والعامة ليكونوا حافزا لزملائهم الطلبة والطالبات، لافتا أن الحزب قام بتكريم الطالبة فاطمة يوسف عدلي الحاصلة على المركز الأول في حفظ القران الكريم على مستوى الجمهورية والتي كتبت المصحف الشريف كاملا بخط اليد.

ونقل الأمين العام لحزب حماة الوطن بقنا تهنئة الفريق جلال الهريدي مؤسس وزعيم الحزب لأبنائه الطلبة والطالبات سائلا المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة التميز والتفوق فهم عماد هذه الأمة وساعدها الفتي.

وشدد اللواء الحسن على أن الدولة المصرية تولي العملية التعليمية اهتماما بالغا من خلال تحديث المناهج التعليمية وتطوير الحقل التعليمي ليواكب العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس راعي التعليم والبناء والتنمية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.