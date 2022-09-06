وسط آمال بعودة الاتصالات.. رئيس الحكومة اللبنانية يلتقي وفدا من عمال "أوجيرو"

التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم/الثلاثاء/، وفدا مشتركا من نقابة عمال أوجيرو (الشركة الوطنية للاتصالات) والاتحاد العمالي العام بحضور وزير الاتصالات جوني القرم والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقيب موظفي وعمال "أوجيرو" إيلي زيتوني؛ بهدف معالجة الأسباب التي أدت لإضراب موظفي أوجيرو وما نتج عنه من انقطاع في خدمات الاتصالات الأرضية والانترنت بمناطق متفرقة بعموم لبنان.

وعقب الاجتماع، قال الأسمر، في تصريحات صحفية، إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على إصدار 4 مراسيم تتضمن حقوق العاملين بأوجيرو أسوة بالحقوق التي حصل عليها من يتبع قانون العمل والقطاع العام، موضحا أن النقابة أبدت إيجابية مطلقة بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، داعيا إلى التطبيق السريع واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا.

وأضاف أن نقابة أوجيرو دعت إلى اجتماع طارىء فوري في المؤسسة لنقل هذه الأجواء الإيجابية التي حصلت اليوم والتصرف وفق مضمونها.

وأوضح أن تعليق أو فض الإضراب يعود إلى نقابة أوجيرو التي تعد في حالة انعقاد دائم، مشيرا إلى أن المسئولين متوجهين إلى أوجيرو لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الإيجابية التي شهدها الاجتماع.

وحملت تصريحات رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر آمالا بإمكانية فض الإضراب وعودة الاتصالات الأرضية والانترنت مرة أخرى في مختلف أنحاء لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت.