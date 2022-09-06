وزير الخارجية اللبناني يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب

عقد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، الدكتور عبد الله بو حبيب، عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته اليوم /الثلاثاء/ في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة.

وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان - بأن بو حبيب التقى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحثا الشأنين اللبناني والعربي والتعاون العربي المشترك.

كما بحث بو حبيب مع وزير خارجية الكويت العلاقات الثنائية بين البلدين والشأن العربي، والتقى أيضًا بوزيرة خارجية سلوفينيا التي شاركت في هذه الدورة.