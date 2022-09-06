شريف الصياد: مصر لديها فرصة لتكون أكبر مصدر للسيارات الكهربائية.. فيديو

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صناعة المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي تعد نقطة انطلاق مهمة لوجود قطع صناعي مختص بالاقتصادي الأخضر، أو المنتجات الصديقة للبيئة، مثل السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وتابع: "الاتجاه العالمي الآن يركز على المركبات التي تحمل شخص واحد مثل العجلات والأسكوتر لتخفيض التكلفة والتلوث" .

وأضاف شريف الصياد، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن صناعة السيارات الكهربائية أسهل بكثير من صناعة السيارة البنزين، مشيرا إلى أن مصر لديها الفرصة في أن تكون رائدة في هذه الصناعة، وتجعلها من أكبر المصدرين في لهذه السيارات، لتوافر مكوناتها محليا.

مميزات السيارة الكهربائية

وتابع الصياد، أن أهم ما يميز السيارة الكهربائية بالنسبة للمواطن، هو تكلفتها أثناء التشغيل، والتي تصل لنصف تكلفة عربات البنزين، فضلا عن أن مكوناتها تعيش أطول عمرا.

وأكمل أنه من المحتمل خلال فترة الخمس سنوات المقبلة أن يتساوى سعر السيارة الكهربائية بالسيارة البنزين.