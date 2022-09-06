وزير الخارجية العماني يؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني إن قضية فلسطين هي القضية العربية المركزية، مشددًا على أهمية إرساء الحل العادل للشعب الفلسطيني، وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحـدود عام 1967 وحصولها على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في اجتماع الدورة (١٥٨) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وأكد على أهمية التضامن العربي، وعودة الجمهورية العربية السورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك انطلاقًا من الإيمان بالثوابت العربية الأصيلة التي تعمل جميع الدول على ترسيخها وتعزيز وشائج الصلات نحو تحقيق الطموح والأهداف المرجوة.

ضم الوفد المرافق لوزير الخارجية العماني، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوزير المفوض الشيخ فيصل بن عُمر المرهون رئيس دائرة جامعة الدول العربية، وعددًا من المسئولين بوزارة الخارجية.