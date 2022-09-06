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برلمان

برلماني: الأسواق النموذجية تقلل من السلع التالفة وتسيطر على الأسعار

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية تمكن من إنشاء العديد من المراكز اللوجيستية والأسواق، ضمن جهود وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي من السلع والمنتجات ومن ثم حقق نجاحا كبيرا بهذا الملف.

 

وقال الفيومي لـ صدى البلد، إن إنشاء أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا، بالطبع يعد أحد أهم الإجراءات الحكومية في تلبية الإحتياجات الغذائية المختلفة سواء كان ذلك بأسعار البيع بالجملة أو نصف الجملة مما يدعم المواطن علي الجانب المادي من خلال إيجاد أسعار جيدة للسلع.

 

فكرة إنشاء الأسواق النموذجية

 

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن فكرة إنشاء هذا النوع من الأسواق يهدف إلي تقليل من السلع سريعة التلف وأيضا الحد من حلقات الوساطة في التداول بما ينعكس علي مستوي الأسعار بالإيجاب، معقبا: “هذه الفكرة رائدة وستحقق منفعة كبري للمواطنين”.

 

واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد أن خطوة إنشاء هذه الأسواق تدعم الدخول في مجالات التعبئة والتغليف والتوسع في تقديم الخدمات اللوجيستية. 

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برلماني: إنشاء الأسواق النموذجية تنعكس بالإيجاب على أسعار السلع الغذائية

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء أسواق جملة ونصف جملة بكافة المحافظات، دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية،وتم وضع حجر الأساس للسوق ،وذلك ضمن خطة فخامة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية ،كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

 

وتتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر ناد رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

كما تتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر ناد رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

التموين محافظة الغربية الامن الغذائي التجارة الداخلية الإدارة المحلية السلع الغذائية

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