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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقيين تكشف حقيقة ترشح مصطفى كامل على منصب النقيب

الفنان مصطفى كامل
الفنان مصطفى كامل وحمو بيكا

أكد طارق مرتضى، المتحدث بأسم نقابة الموسيقيين، أن الجمعية العمومية بالنقابة قادرة على إختيار من يمثلهم دون تأثير، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأسماء يترشح على منصب النقيب.

طارق مرتضي: إعلان اسم نقيب المهن الموسيقية يوم 11 أكتوبر.. فيديو

وقال طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار"، عبر فضائية “النهار"، أن مصطفى كامل أعلن ترشحه لخوض الإنتخابات على منصب نقيب الموسيقيين.

 

وتابع  المتحدث بأسم نقابة الموسيقيين، أن مصطفى كامل يحظى بثقة أعضاء الجمعية العمومية نظرا لقيادته للنقابة سابقا.

 

وأشار طارق مرتضى إلى أن هناك إشراف قضائي كامل على العملية الإنتخابية، مؤكدا أن باب التقدم مفتوح للجميع دون استثناء.

 

 إختبارات نقابة الموسيقيين

واستكمل  المتحدث بأسم نقابة الموسيقيين، أن حمو بيكا ليس عضوا بالنقابة حتى الأن، ولكن من حقه أن يدخل إختبارات نقابة الموسيقيين مرة أخرى، مؤكدا أنه لو نجح في الإختبارات من حقه أن يقوم بالغناء.

 

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