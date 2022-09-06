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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينا المقدم: نعاني من منظومة اجتماعية ترى قضية العنف ضد المرأة هامشية

دينا المقدم المسئول
دينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية

قالت دينا المقدم المسئول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، اننا نعيش ضمن منظومة اجتماعية متكاملة تنظر لقضية العنف ضد المرأة على انها قضية هامشية، موضحة اننا في حاجة الى تغيير ذلك وأن يكون التعامل مع هذه القضية باقتناع.

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة"، والتي تتناول مصطلح العنف وأنواعه، ومخاطر العنف ضد المرأة، وتاثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، كما تتطرق لمناقشة أسباب العنف ضد المرأة، وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف، ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة العنف ضد المرآة.

 

وتابعت دينا المقدم المسؤول التشريعي لمنتدي حقوق الإنسان بالتنسيقية، ان التصدي للعنف ضد المرأة ليس بالضرورة ان يتحدث عنه المراة فقط، بل ايضا نحتاج مشاركة من الجميع في هذا الأمر لمعالجة القضية مضيفة:" القضية غير محصورة للمراة لانها ليست قضية عنصرية".

 

وتابعت المقدم ان القوانين المكافحة للعنف ضد المراة تطورت ولكن ما زال هناك عائق اجتماعي في هذا الامر، منوهة إلى وجود فئة ما زالت تخاف من ان القيام بالابلاغ عن العنف الذي تتعرض له سواء جسي أو لفظي، وهذا أمر يجب تغييره.

وزادت المقدم أن السكوت عن العنف يؤدي إلى تطوره ووصوله إلى مراحل خطرة تصل في النهاية إلى القتل، مطالبة من القائمين على تطبيق القانون بأن يكون لديهم اقتناع بأهمية التصدي بالعنف ضد المرأة وأخذ البلاغات على محمل الجد.
 

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