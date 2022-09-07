أخبار السيارات| للنساء.. نيسان تيدا موديل 2011 بمواصفات رائعة.. اعرف السعر.. بيستون ترفع أسعار T33 في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ضمت شركة نيسان عام 2004 فردا جديد إلى عائلتها أطلقت عليه اسم تيدا، حيث تسعى نيسان من خلال هذا الطراز الجديد إلى تعزيز حصتها السوقية ضمن فئة السيارات العائلية الصغيرة والاقتصادية،

تعد سيارة تويوتا كورولا 2021 من أفضل إصدارات شركة تويوتا علي الأطلاق ، وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان ، وتحتوي السيارة الشبابية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي يرغب في اقتنائها اغلب فئة الشباب في سياراتهم .

تعتبر سيارة رينو كادجار موديل 2019 من افضل طرازات شركة رينو لما تحتوي عليه السيارة من مميزات وتجهيزات شبابية يحتاج اليها فئة الشباب في سياراتهم ، حيث يحتوي الإصدار علي تكنولوجيات حديثة من شأنها العمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز T33 موshoppingmode ديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 80 آلاف جنيه الى 84 الف جنيه .

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز T55 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 73 آلاف جنيه الى 86 الف جنيه .

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعاليات مزاد جديد لسيارات وموتوسيكلات تابعة لنيابات وجهات حكومية مختلفة.

يحتوي السوق المصري للسيارات علي العديد من طرازات السيارات المختلفة ، وبالتالي يبحث المواطنين الراغبين في شراء سيارات عن إصدارات تناسبهم وتناسب طبيعة تحركاتهم ، حيث يضم سوق السيارات المصري للإصدارات المستعملة علي افضل أنواع السيارات .

أعلنت جوردون موراي أوتوموتيف صانع السيارات الخارقة الذي تأسس في المملكة المتحدة في عام 2017 على يد مصمم ماكلارين الشهير جوردون موراي ، وتعرف الشركة بمحركاتها عالية السرعة ذات الـ 12 أسطوانة، عن العمل على تحويل كافة سياراتها لتعمل بمحركات هجين وكهرباء وهيدروجين.

كشفت لقطات تجسسيه أن بورشه تخطط لسلسلة من التحديثات لسيارتها باناميرا ، لكن المستقبل قد يأتي بأكثر مما نتوقع من مجرد التحديث ،كما إن هناك نسخة كهربائية تعمل على نفس منصة الأنظمة القابلة للتطوير "SSP" التي ستدعم زافين هاوزين الـ SUV ذات السبعة مقاعد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وسيتم استخدام منصة EV المخصصة للاستخدام الجيد للجيل الثاني من تايكان الذي سيأتي في وقت لاحق قبل نهاية هذا العقد.