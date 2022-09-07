عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| للنساء.. نيسان تيدا موديل 2011 بمواصفات رائعة.. اعرف السعر.. بيستون ترفع أسعار T33 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ضمت شركة نيسان عام 2004 فردا جديد إلى عائلتها أطلقت عليه اسم تيدا، حيث تسعى نيسان من خلال هذا الطراز الجديد إلى تعزيز حصتها السوقية ضمن فئة السيارات العائلية الصغيرة والاقتصادية،

تعد سيارة تويوتا كورولا 2021  من أفضل إصدارات شركة تويوتا علي الأطلاق ، وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان ، وتحتوي السيارة الشبابية علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي يرغب في اقتنائها اغلب فئة الشباب في سياراتهم .

تعتبر سيارة  رينو كادجار موديل  2019 من افضل طرازات شركة رينو لما تحتوي عليه السيارة من مميزات وتجهيزات شبابية يحتاج اليها فئة الشباب في سياراتهم ، حيث يحتوي الإصدار علي تكنولوجيات حديثة من شأنها العمل علي راحة قائد السيارة وركابها .

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز T33 موshoppingmode ديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 80 آلاف جنيه الى 84 الف جنيه .

أعلن وكيل شركة بيستون عن رفع أسعار السيارة طراز T55 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 73 آلاف جنيه الى 86 الف جنيه .

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعاليات مزاد جديد لسيارات وموتوسيكلات تابعة لنيابات وجهات حكومية مختلفة.

يحتوي السوق المصري للسيارات علي العديد من طرازات السيارات المختلفة ، وبالتالي يبحث المواطنين الراغبين في شراء سيارات عن إصدارات تناسبهم وتناسب طبيعة تحركاتهم ، حيث يضم سوق السيارات المصري للإصدارات المستعملة علي افضل أنواع السيارات .

أعلنت جوردون موراي أوتوموتيف صانع السيارات الخارقة الذي تأسس في المملكة المتحدة في عام 2017 على يد مصمم ماكلارين الشهير جوردون موراي ، وتعرف الشركة بمحركاتها عالية السرعة ذات الـ 12 أسطوانة، عن العمل على تحويل كافة سياراتها لتعمل  بمحركات هجين وكهرباء وهيدروجين.

كشفت لقطات تجسسيه أن بورشه تخطط لسلسلة من التحديثات لسيارتها باناميرا ، لكن المستقبل قد يأتي بأكثر مما نتوقع من مجرد التحديث ،كما إن هناك نسخة كهربائية تعمل على نفس منصة الأنظمة القابلة للتطوير "SSP" التي ستدعم زافين هاوزين الـ  SUV ذات السبعة مقاعد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وسيتم استخدام منصة EV المخصصة للاستخدام الجيد للجيل الثاني من تايكان الذي سيأتي في وقت لاحق قبل نهاية هذا العقد.

 

 

نيسان شركة عام موديل العملات الاجنية تويوتا كورولا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. 3 تحديات تواجه المركبات الصينية في الأسواق العالمية.. جنرال موتورز بالشراكة مع ولينج تكشف عن Cabrio EV

بالأسعار.. 15 لوحة جديدة بأرقام مميزة..تبدأ من 215 ألف جنيه.. أسعار أرخص سيارة في مصر موديل2023

أخبار السيارات| سيارة توم كروز في المزاد العلني.. شاهد معزة جائعة تسطو على سيارة شرطة في أمريكا

أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان شبابية 2022.. أحدث أسعار MG ZS ونيسان صني.. أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر

أخبار السيارات |بيجو ترفع أسعار 5008 في مصر ..أحدث نيسان سنترا فى السوق المصري

أخبار السيارات.. 5 موديلات بـ 50 ألف جنيه.. مواصفات أوبل أسترا مستعملة 

أخبار السيارات.. الاسعار الجديدة لسيارات بيجو بعد الزيادة الأخيرة .. أحدث أسعار هيونداي

أخبار السيارات| 5 سيارات SUV موديل 2022 باقة 500 ألف جنيه.. زيادة أسعار شيري تيجو 7 وهافال جوليان 2022 .. 30 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار هيونداي i10

ترشيحاتنا

انفراد| فنان إيطالي يعلق على وجود تمثاله في مدينة العلمين: لم أعط الإذن بذلك

سر توتر وعصبية مواليد برج الجوزاء.. حيل لعلاج المشاكل والحسد| تعرف عليها

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 74 قتيلاً و259 مصابًا

إصابة 25 شخصًا في حادث تصادم بطريق السويس/العين السخنة

أب يستغيث لعلاج نجلة المصاب بضمور فى المخ على نفقة الدولة

الإزالة وغرامة مالية كبيرة.. احذر وضع إعلانات ولافتات على الطرق بالمخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات ندى الكامل المثيرة للجدل

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ