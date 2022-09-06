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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني فؤاد: مسعف سوهاج رد مليونا و900 ألف جنيه لأسرة أحد المتوفين

الإسعاف
الإسعاف

قال الدكتور هاني فؤاد، مدير مرفق إسعاف سوهاج، إنه وفي صباح اليوم، فقد وقع حادث مروري أودى بحياة مواطنين، وعلى الفور فقد تحركت سيارة الإسعاف لنقل المتوفين، وفي أعقاب ذلك فقد أبلغه أحد المسعفين بوجود مبلغ مالي للمتوفين في السيارة.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الحادثة قد وقعت على الطريق الصحراوي الغربي من المحافظة، وقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى جهينة المركزي.

 

لقسم الشرطة

واستطرد: "توجهت لقسم الشرطة بصحبة السائق والمسعف، وتم فتح الحقائب وعثر على 1.9 مليون جنيه في السيارة، وتم تسليمها إلى الشرطة بمحضر رسمي، واتخذنا كل الإجراءات للحفاظ على تلك الأموال"

 

الطريق الصحراوي الغربي الإسعاف الطريق الصحراوي حادث مروري سوهاج

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