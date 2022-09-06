خيرية البشلاوي: أفلام المخرج علي عبدالخالق خالدة وتمس حياة الناس.. فيديو

قالت الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي، أحد أبرز النقاد الفنين، إن المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق ترك أثرا كبيرا عبر ما قدمه من فن قيم وراقي للمجتمع المصري والعربي، كما وتميزت أعماله بفهم عميق لسيكولوجية الشعب المصري وثقافته الشعبية، "كان فاهم أزاي يأثر".

وأضافت "البشلاوي"، خلال استضافتها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن الأعمال التي قدمها المخرج الكبير بالتعاون مع المؤلف محمود أبوزيد أكسبته القوة فيما يقدمه من أعمال، "فيه دويتو بينهم، وبيقدر يعزف على أشياء مهمة توصل للبسطاء".

واستطردت: "قدر يكون نافذ وملهم ومؤثر لمن حوله، وقدم ترفيه مركب فيه التسلية والضحك والنظرة العميقة والرسالة والقيم المراد نقاشها، وكان الله يرحمه أحد المخرجين المؤثرين، وقدر يستخدم وسيط الفيلم على مستوى واسع، وعرف يأثر على المتلقي شعبيا".

وأوضحت أن المخرج الكبير نجح في تخليد عددا كبيرا من أفلامه كـ"البيضة والحجر، العار، الكيف، جري الوحوش"، وأن مثل تلك الأفلام تحدثت عن واقع حقيقي يعيشه الشعب المصري، ما جعل من تلك الأفلام خالدة في أذهان الشباب الحالي، كما كانت وقت عرضها على شاشات السينما.

كانت جماهيرية جدا

وتابعت: "أفلام علي عبدالخالق كانت جماهيرية جدا ومتقنه وجذابة ومرحة، وفيها الدروس بدون ما يكون فيها وعظ من خلال شخصيات حية وديناميكية، وفيها حوار يشد، وجرس ينبه عن ما يدور ويهتم به الشعب"