عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تحتفل بتخريج أول دفعة لمحرري السيارات

صدى البلد

احتفلت نقابة الصحفيين اليوم بتخريج أول دفعة من صحفيي السيارات بعد اجتيازهم الدورة التخصصية في صحافة السيارات والتى استمرت لمدة شهر كامل، وحضرها نحو ٢٠ صحفيًا من كافة الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

وهدفت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، إلى تأهيل وتطوير مهارات الصحفيين العاملين بالأقسام والصحف والمجلات المتخصصة في صحافة السيارات.

وقام بالتدريب الكاتب الصحفي والإذاعي الكبير هشام الزيني رئيس تحرير «الأهرام أوتو» والكاتب الصحفي عمر النادى والكاتب الصحفي احمد الجبالي.
وتضمنت الدورة مجموعة من المحاور الرئيسية في صحافة السيارات من أهمها مهارات الكتابة الصحفية في قطاع السيارات.
كما تضمنت الدورة اساسيات العمل فى مجال السيارات، وأخلاقيات صحفى السيارات، وعدم الخلط بين التحرير والاعلانات بإلاضافة الي دراسة مهارات التقديم الاذاعى والتليفزيونى والتقارير الخارجية والكتابة للمواقع الاخبارية وكيفية صنع محتوى متخصص ( صحافة الفيديو ) وكيفية التعامل فى الشارع مع المصادر عند التصوير ).

وفي نهاية الحفل قام الكاتب الصحفى حماد الرمحى رئيس لجنه التدريب بتكريم الصحفيين المشاركين في الدورة ومنحهم شهادات التخرج والتكريم.

IMG-20220906-WA0499
IMG-20220906-WA0499
IMG-20220906-WA0340
IMG-20220906-WA0340
IMG-20220906-WA0454
IMG-20220906-WA0454
IMG-20220906-WA0443
IMG-20220906-WA0443
IMG-20220906-WA0438
IMG-20220906-WA0438
IMG-20220906-WA0426
IMG-20220906-WA0426
IMG-20220906-WA0411
IMG-20220906-WA0411
IMG-20220906-WA0392
IMG-20220906-WA0392
IMG-20220906-WA0380
IMG-20220906-WA0380
IMG-20220906-WA0338
IMG-20220906-WA0338
IMG-20220906-WA0306
IMG-20220906-WA0306
IMG-20220906-WA0285
IMG-20220906-WA0285
IMG-20220906-WA0295
IMG-20220906-WA0295
IMG-20220906-WA0270
IMG-20220906-WA0270
IMG-20220906-WA0262
IMG-20220906-WA0262
IMG-20220906-WA0231
IMG-20220906-WA0231
IMG-20220906-WA0240
IMG-20220906-WA0240
IMG-20220906-WA0214
IMG-20220906-WA0214
IMG-20220906-WA0197
IMG-20220906-WA0197
IMG-20220906-WA0192
IMG-20220906-WA0192
IMG-20220906-WA0186
IMG-20220906-WA0186

IMG-20220906-WA0435
IMG-20220906-WA0435

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

14 شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

ترشيحاتنا

أول تعليق من كندة علوش علي مقطع الفيديو المنتشر لها | شاهد

هالاند هدفين .. مانشستر سيتي يسحق إشبيلية 4-0 في عقر داره بدوري أبطال أوروبا

عميد تجارة الإسكندرية عن طلبة الساعات المعتمدة: إن شاء الله فيه حاجة لصالحهم

إصابة بنزيما في مباراة ريال مدريد وسيلتيك

كوكب الحرب يظهر برفقة عين الثور.. اللون الأحمر يلمع في السماء

الصحفيين تحتفل بتخريج أول دفعة لمحرري السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. شاهد| لجين عمران تتألق بمجوهرات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. نوع شهى من الأرغفة

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ