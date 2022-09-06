الصحفيين تحتفل بتخريج أول دفعة لمحرري السيارات

احتفلت نقابة الصحفيين اليوم بتخريج أول دفعة من صحفيي السيارات بعد اجتيازهم الدورة التخصصية في صحافة السيارات والتى استمرت لمدة شهر كامل، وحضرها نحو ٢٠ صحفيًا من كافة الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

وهدفت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، إلى تأهيل وتطوير مهارات الصحفيين العاملين بالأقسام والصحف والمجلات المتخصصة في صحافة السيارات.

وقام بالتدريب الكاتب الصحفي والإذاعي الكبير هشام الزيني رئيس تحرير «الأهرام أوتو» والكاتب الصحفي عمر النادى والكاتب الصحفي احمد الجبالي.

وتضمنت الدورة مجموعة من المحاور الرئيسية في صحافة السيارات من أهمها مهارات الكتابة الصحفية في قطاع السيارات.

كما تضمنت الدورة اساسيات العمل فى مجال السيارات، وأخلاقيات صحفى السيارات، وعدم الخلط بين التحرير والاعلانات بإلاضافة الي دراسة مهارات التقديم الاذاعى والتليفزيونى والتقارير الخارجية والكتابة للمواقع الاخبارية وكيفية صنع محتوى متخصص ( صحافة الفيديو ) وكيفية التعامل فى الشارع مع المصادر عند التصوير ).

وفي نهاية الحفل قام الكاتب الصحفى حماد الرمحى رئيس لجنه التدريب بتكريم الصحفيين المشاركين في الدورة ومنحهم شهادات التخرج والتكريم.

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