نشرة المرأة والصحة| صور تكشف عن إطلالات ندى الكامل المثيرة للجدل.. للأطفال فقط| أعراض صادمة للإصابة بـ كوفيد طويل الأمد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خلال تواجدها في فينسيا.

مع تقدم المزيد والمزيد من الوقت منذ ظهور جائحة فيروس كورونا ، تستمر المضاعفات حول كوفيد طويل الأمد جنبًا إلى جنب مع المزيد من الأبحاث في الازدياد، فكرة كوفيد طويل الأمد هي أن الأشخاص يستمرون في المعاناة من الأعراض المرتبطة بـ COVID ، بعد فترة طويلة من تعافيهم الأولي من العدوى، يمكن أن تتداخل الأعراض التي تستمر بعد الإصابة بفيروس كورونا في الحياة اليومية للشخص.

إن وجود الكوليسترول في الجسم لا يشير إلى وجود خطر، في الواقع هناك حاجة إلى بعض كمية الكوليسترول لبناء خلايا صحية ومع ذلك إذا خرج مستوى الكوليسترول عن السيطرة وزاد إلى ما بعد المعدل الطبيعي ، فقد يكون الأمر مقلقًا.

تصدرت ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد خلافها مع الداعية مظهر شاهين و بعض تصريحاتها التي أثارت جدلا كبيرا.