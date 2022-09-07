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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العرابي: الرئيس السيسي حريص في كل المحافل الدولية على الاهتمام بالقضية الفلسطينية..فيديو

السفير محمد العرابي،
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية، أولت القضية الفلسطينية إهتمام كبير، وذلك بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة.

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وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الرئيس السيسي حريص في كل المحافل الدولية على الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وهو ما يظهر دائما خلال أي مؤتمر دولي يحضره الرئيس السيسي.

 

وتابع  وزير الخارجية الأسبق، أن هناك قدر كبير من التفاؤل ، وهي أن القمة العربية ستنعقد في نوفمبر القادم، مؤكدا أن المعطيات على الساحة الدولية تجعل الجميع ينظر للقمة القادمة بعين الإعتبار.

 

 القضية السورية

وأشار محمد العرابي إلى أن المشاكل المزمنة فى العالم العربى مختطف من الإرادة العربية بحيث يتم معالجة كافة المشاكل فى القمة العربية القادمة، حيث أن القضية السورية فى يد ايران وتركيا وروسيا، ومن هنا فلابد كلمة للوطن العربي.
 

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