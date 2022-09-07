الورداني: أهم حاجة بتطلبها الست من الرجل هي الأمان.. فيديو

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مفهوم الأسرة مهدد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المشاكل والضغوطات التي تتعرض لها الأسرة، قد لا يتحملها الزوج أو الزوجة، وتؤدي لتدمير الأسرة.

وقال عمرو الورداني، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، أن

“أهم حاجة بتطلبها الست من الرجل هي الأمان”، مؤكدا أن الأمان هو أهم شئ بالنسبة للمرأه.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عالم العزوبية ليس مثل عالم الزواج.، مؤكدا أنه لا بد أن يكون لدى الشخص الاستعداد الكامل قبل خوض تجربة الزواج.

بمثابة حياة

وأشار عمرو الورداني إلى أن الزواج بمثابة حياة ويحتاج إلى طاقة، حتى يتم إستكماله.