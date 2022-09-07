لأول مرة.. إعلاميون يبكون على الهواء لهذا السبب | تفاصيل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هلا رشدي: اكتشفني مدرس الموسيقى وأنا في الصف الثالث الابتدائي.. فيديو

قالت الفنانة هلا رشدي إنها دخلت مجال الغناء صدفة عن طريق مدرس الموسيقى في المدرسة أثناء دراستها في الصف الثالث الابتدائي حيث اكتشفت موهبتها صدفة حينها أثناء تنظيم حفلة.



عصام زكريا: معظم مقتنيات الراحل نور الشريف سلمت لمكتبة الإسكندرية

قال الناقد الفني والكاتب عصام زكريا تعليقاً على حقيقة بيع أسرة نور الشريف مقتنيات الفنان الراحل لأصحاب الأنتيكات أن ماحدث أنه بالفعل تم تسليم مقتنيات الراحل لمكتبة الاسكندرية لكن هناك أجزاء أخرى من المقتنيات كانت موجودة في شقة اخرى وخرجت بطريقة أخرى.



استقبال الجمهور.. سر بكاء كندة علوش في الفيديو المتداول على السوشيال ميديا.. فيديو

كشفت الفنانة كندة علوش سبب بكائها في مهرجان فينيسيا السينمائي هو استقبال الجمهور لها في المهرجان والتصفيق الذي استمر لمدة تزيد عن 10 دقائق، قائلة" مقدرتش أمسك نفسي من كتر الفرحة وقعدت أعيط".



بندعم بعض .. أحمد سعد يتحدث عن علاقته بأخيه عمرو في الفن|فيديو

قال الفنان أحمد سعد ، إن علاقته بأخوة " عمرو سعد " علاقة محبة ، موضحا : " عمرو شخص خطير وبيعمل معايا حجات جميلة " .



محدش هيكلمني يطمن عليا بعد الهوا.. تأثر شريف عامر في أول ظهور بعد وفاة والده

قدم الإعلامي شريف عامر في أول ظهور على الهواء بعد وفاة والده، نصيحة للشباب، متأثرا بوفاة والده، قائلا : «مش هعرف أداري انفعال وتوتري في اليوم الأول بعد غيابي بسبب وفاة والدي».



نهال عنبر: بعض الأزواج لا يعلم مسئولياته تجاه الآخر.. فيديو

أكدت الفنانة نهال عنبر، أن بعض الأزواج لا يعلم مسئولياته تجاه الآخر، مشيرة إلى أن الأهل عليهم دور في ذلك لتعليم أبنائهم تلك المسئوليات.



الموسيقيين تكشف حقيقة ترشح مصطفى كامل على منصب النقيب

أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن الجمعية العمومية بالنقابة قادرة على اختيار من يمثلهم دون تأثير، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأسماء يترشح على منصب النقيب.



حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

تأثر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وغالب الدموع، أثناء الحديث عن الصعوبات التى مرت بها مصر، وأن ما حدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث من قبل.



طمن الشعب.. أحمد موسى يطلب من الرئيس السيسي أمرًا هامًا على الهواء| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يخرج ويتحدث لأهل بلده، ولشعبه العظيم، عن ما يتم خلال الفترة الأخيرة.

