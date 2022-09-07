زكي عبد الفتاح يثير الجدل: برادلي سبب نجومية صلاح والنني

أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للفراعنة له دوراً كبيراً في نجومية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة " TeN" : “بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني لعب دوراً كبيراً في نجومية محمد صلاح ومحمد النني وهذا الجيل من اللاعبين خلال فترة تدريبه للفراعنة”.

وتابع زكي عبدالفتاح: "محمد صلاح ظهر بشكل مميز آنذاك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل ، وحقق المنتخب الفوز في جميع مبارياته بالتصفيات آنذاك".

زكي عبدالفتاح: أحمد الشناوي خسر برحيله عن الزمالك

وأضاف زكي عبدالفتاح: “أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز هو الأكثر موهبة في الدوري المصري ، لكنه خسر كثيراً برحيله عن الزمالك و انتقاله للفريق السماوي”.

وأختتم زكي عبدالفتاح: “كنت أتمنى ألا يسير محمد أبو جبل علي نفس النهج ، لكنه أخطأ في حق نفسه وحق الجماهير البيضاء”.