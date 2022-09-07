لهروبها المتكرر من المنزل.. الأم السفاحة تعذب طفلتها حتى الموت بالغربية|القصة الكاملة

سادت حالة من الصدمة والوجيعة علي وجوه المئات من الأسر والعائلات بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية عقب تجرد أم من كافة المشاعر الإنسانية وتحولها الي امرأة قاتلة "سفاحة" بعد ما لقنت طفلتها حفلة تعذيب وعلقة ساخنة تسببت في وفاتها علي أثرها نقلت إلي مشرحة مستشفي طوارئ طنطا الجامعي .



وأفادت مصادر مقربة من أسرة الأم القاتلة أنها أقدمت علي التعدي علي طفلتها بالسباب والقذف والأرجل والأيدي بسبب هروب الطفلة متكرر من المنزل جراء اعتداء مستمر عليها وسوء المعاملة من جانب الأم طوال الأشهر الماضية .

في المقابل أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز شرطة طنطا بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة قتل الأم صاحبة العقد الرابع لطفلتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كما شددت النيابة العامة في توجيهاتها إلي ضرورة سماع أقوال شهود عيان من الجيران وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط منزل الأسرة المنكوبة فضلا عن أخذ أقوال والد الطفلة ضحية العنف الأسري.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وليد توفيق مأمور مركز شرطة طنطا يفيد مصرع الطفلة "سمراء .م.ح " 13 سنه علي يد والدتها "نورا .ا.ح" إثر هروبها المتكرر المعتاد من المنزل والغياب لفترات طويلة خلال الأسابيع الماضية .

كما أوصي مدير الأمن في توجيهاته إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بأهمية تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف الرائد حسام قطامش رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة طنطا والرائد أحمد أبو زامل معاون أول المباحث وعدد من قوات الشرطة السريين وتم إلقاء القبض علي الأم ونقل الطفلة الي مستشفي طنطا الجامعي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت نيابة مركز طنطا تحقيقاتها وإخطار الطب الشرعي لفحص جثة المتوفاة وكتابة تقرير عن ظروف وملابسات سبب الوفاة.

من ناحية أخري تقدم والد الطفلة الضحية بشكوي رسمية ضد الام بالنيابة العامة الحصن في رغبته بالقصاص للدماء وحياة ابنته التي زهقت جراء الاعتداء الجسدي والعنف المفتعل من جانب أمها فضلا عن تقديمه تقارير طبية وصحية تكشف مراحل الاعتداء من جانب زوجته علي الابنة طوال الأشهر الماضية .



الجدير بالذكر أن مجمع محاكم طنطا شهد حالة من الاستنفار الأمني وتم الدفع بعدد من طواقم الأمنية الثابتة والمتحركة خلال نقل الام المتهمة بقتل ابنتها أثناء عرضها علي النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معها حيال ارتكابها جريمة قتل غير لائقة مجتمعيًا .