مكتبة الإسكندرية تنفي علاقتها ببيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف بالأسواق والمزادات

نفت مكتبة الإسكندرية ما تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود بعض مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف تباع في الأسواق والمزادات.

وأكدت المكتبة -في بيان صحفي أمس الثلاثاء- أنها قد تسلمت إهداء من أسرة الفنان الراحل في مايو 2016، حصلت بموجبه على حوالي 6022 كتابًا، بالإضافة إلى 167 ورقة وهي عبارة عن بعض الأوراق والعقود الخاصة بشركته الإنتاجية، وكذلك 9 كراسات بخط يده مدون بها بعض الخواطر والملاحظات.

وأفادت المكتبة بأنه يمكن للزائر تفقد الكتب بقاعة اطلاع المجموعات الخاصة والكتب النادرة بمستوى B2، حيث إنها مفهرسة ومدرجة على قاعدة بيانات المكتبة ويمكن للزائرين والباحثين الاطلاع عليها في أي وقت.. كما كدت المكتبة أنه لا توجد أي مقتنيات خاصة بالفنان سواء ألبومات صور أو جوائز ودروع تم تسليمها للمكتبة.