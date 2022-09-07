انفراد| فنان إيطالي يعلق على وجود تمثاله في مدينة العلمين: لم أعط الإذن بذلك

لطالما اشتهر الفنان التشكيلي والنحات الإيطالي "لورينزو كوين" نجل الفنان الراحل "أنتوني كوين" بأسلوبه الخاص في النحت والتصميم، وأفكاره غير المألوفة لدمج قوانين الفيزياء وتجسيدها في عمل فني، هذه التركيبة خلقت منه فنانا عالميا تتزين الميادين والشوارع بتماثيل من تصميمه وتنفيذه.

جدل بسبب تمثال قوة الطبيعة

من بين مشروعات الفنان التشكيلي لورينزو كوين المميزة، تمثال "قوة الطبيعة" الذي نفذ منه أربعة نسخ فقط يتم عرضها في 4 بلاد مختلفة، ويقع في مارينا باراج في سنغافورة، والنسخة الثانية ضمن مجموعة خاصة في أيرلندا، أما النسخة الثالثة في شنغهاي بالصين، والنسخة الرابعة والأخيرة في دولة موناكو.

الدول الأربعة موضحة على موقعه الرسمي، ولم يذكر فيها وجود نسخة من تمثاله "قوة الطبيعة" في مصر، ورغم ذلك يوجد نسخة من التمثال في مدينة العلمين الجديدة بمصر.

هذه النسخة من تمثال "قوة الطبيعة" الموجودة في مدينة العلمين، غير معروف من هو الفنان صاحب التصميم والتنفيذ، وحاول موقع "صدى البلد" التواصل مع مسئولين بالمدينة لمعرفة التوقيع على التمثال لكن لم يتم الرد.

رد الفنان الإيطالي لورينزو كوين على وجود تمثاله في مصر

تواصل «صدى البلد» مع الفنان التشكيلي والنحات الإيطالي لورينزو كوين، لمعرفة حقيقة وجود نسخة من تمثاله "قوة الطبيعة" في مصر.

وقال في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» : "لم أكن على علم بوجود نسخة من تمثال قوة الطبيعة في مصر، بشكل شخصي أنا لم أعط الإذن بذلك".

لكن رجح أن هذا التمثال ربما يكون قد تم بيعه مباشرة من معرض يقع في لندن، وتابع في أول تعليق له على وجود تمثاله في مصر: "ما زلت بحاجة إلى الوقت لأكون دقيقا لأن هذا التمثال يبدو وكأنه أصليا".

وطالب بإرسال المزيد من المعلومات المتعلقة بالتمثال حال عدم الوصول إلى منفذه، مثل: "رقم الإصدار والتوقيع الذي يقع على ساق التمثال".

تمثال قوة الطبيعة يثير الجدل في العلمين

وجود هذا التمثال أثار غضب المثقفين في مصر، حيث فجرت شيرين شفيق مديرة جاليري "آرت توكس" هذه القضية، وتقول: "هذا التمثال يوجد على مدخل مدينة العلمين في مصر، هل يمكن لأي شخص توضيح من نحات هذا التمثال، هل هي حالة أخرى من الانتحال أم أنها نسخه للورينزو كوين".

وجاء تساؤلها رغم عدم ذكر وجود نسخة من تمثاله في مصر على الموقع الرسمي للفنان الإيطالي.

تقليد التمثال من عدمه ليس القضية الوحيدة، حيث تساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب وجو تماثيل معاصرة عارية في شوارع مصر، رغم وجود حضارات متعددة من الممكن أن يتم الاستلهام منها، وقال أحمد عبدالتواب: “ثقافتنا لا تسمح بالسير في الشارع ورؤية تمثال عار”.

مشاركة لورينزو كوين في معرض بأهرامات الجيزة

هذه ليست المرة الأولى التي تذكر فيها أعماله في مصر، إذ شارك في النسخة الأولى من معرض "الآن هو الأبد" الذي أقيم في أواخر عام 2021 بساحة الأهرامات لعرض أعمال فنية معاصرة متداخلة مع الأهرامات.

وشارك بنحت معدني ليدين يمكن رؤية الاهرامات من خلالهما، لكن لم ينفذ هذا العمل خصيصا للمعرض، حيث عرض في يوليو من العام نفسه في مدينة كان بفرنسا.

وعلق حينها على مشاركته في المعرض في مصر، قائلا: "هناك لحظات في حياة الأشخاص تظل متأثرة بذاكرة المرء إلى الأبد، اليوم بالتأكيد واحدة من تلك اللحظات الخاصة، ليس لدي كلمات للتعبير عن مشاعري الحقيقية بشكل صحيح في الوقت الحالي، أهرامات مصر العظيمة هي أفضل تمثيل لما يمكن للبشرية أن تبنيه إلى الأبد، قلبي ينبض بسرعة بمجرد التفكير في جميع الشخصيات السابقة التي وقفت هنا في رهبة من هذه الإبداعات الرائعة".