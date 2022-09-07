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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 606 ملايين حالة

صدى البلد

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 606 ملايين و262 ألفا و996 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و505 آلاف و831 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و48 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 684 ألفا و425 حالة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و57 وفاة.

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