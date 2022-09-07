إنقاذ فتاة عشرينية سقطت من عبارة في نهر النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، من إنقاذ فتاة في منتصف العقد الثالث من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر سقوطها في مياه النيل، أثناء استقلالها العبارة النهرية، بقرية الخزندارية، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده سقوط فتاة عشرينية، بنهر النيل، من العبارة النهرية التي تربط بين قرية الخزندارية شرق والبر الغربي لنهر النيل بطهطا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مقر الواقعة، وتم إنقاذ الفتاة على قيد الحياة، ونقلها إلى مستشفى طهطا العام، كما تم عمل الإسعافات اللازمة، وتسليمها إلى ذويها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.