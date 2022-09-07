رد غير متوقع لـ بوتين بشأن عدم حديثه عن أوكرانيا في خطاباته

كثيرًا ما يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات خلال الفعاليات المختلفة، ولا يذكر تطورات الوضع في أوكرانيا، في ظل العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضدها.

وحسب “روسيا اليوم”، وجه مدير جلسة الحوار في منتدى الشرق الاقتصادي بفلاديفوستوك سؤالا للرئيس بوتين مستفسرا عن سبب عدم تطرقه للوضع في أوكرانيا خلال خطابه المنتدى.

وقال مدير الجلسة بعد أن أنهى بوتين خطابه أمام الحضور: “يبدو لي أنكم لم تتطرقوا في خطابكم للوضع في أوكرانيا ولو بكلمة وحدة.. هل أنا على حق؟”.

ورد بوتين سريعا" وهل تنتمي أوكرانيا إلى هذا الإقليم (شرق روسيا والبلدان آسيا والمحيط الهادئ) كي نتحدث عنها؟.. لكن إذا كنتم مهتمين بالأمر فأنا مستعد للإجابة عن أسئلتكم بهذا الشأن".

إنهاء الأزمة

وإجابة على سؤال المحاور، قال بوتين إن روسيا لم تبدأ أي عمليات عسكرية، وإنما تحاول إنهاء الأزمة، التي لم تبدأ في هذا العام، وإنما بدأت منذ عام 2014 عندما رفض النظام الأوكراني الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحاول فرض إرادته بالقوة.

وأوضح أن أوكرانيا قامت بالعمليات العسكرية ضد دونباس واحدة تلو الأخرى، ومارست شتى أنواع القمع والتطهير العرقي تجاه شعب دونباس، خلال 9 أعوام، مشيرا إلى أن روسيا "حاولت اللجوء إلى شتى الطرق السلمية".

وتابع بوتين أن روسيا، بعد كل المحاولات قررت أن ترد بالمثل، وترد بالقوة مثلما مارس “العدو المفترض” محاولاته لحل الأزمة بالقوة، وكل جهودنا موجهة لمساعدة شعب دونباس، حيث قال الرئيس: "هذا واجبنا، وهذا ما سنفعله".