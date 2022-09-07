استطلاع: الثقة في الاتحاد الأوروبي تتزايد مع دعم سياسات الاستجابة لأزمتي أوكرانيا والطاقة

بين مواطنيه

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائي، التابع للمفوضية الأوروبية، أن هناك إجماعًا كبيرًا وثقة متزايدة بين الأوروبيين تجاه استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمتي أوكرانيا والطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/، أن الغالبية العظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي يدعمون نهج الاستثمارات في الطاقة المتجددة والعمل على تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، وكذلك الاستجابة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مع ذلك، أعرب العديد من الأوروبيين، ممن تم استطلاع آرائهم، عن قلقهم بشكل متزايد بشأن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وفي بلدانهم.

وتحديدًا، كشف الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة بين يونيو ويوليو 2022، أن 65 بالمائة من الأوروبيين متفائلون بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، بزيادة ثلاث نقاط مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في الفترة من يناير إلى فبراير من هذا العام، أي قبل شن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما وصلت الصورة الإيجابية للاتحاد الأوروبي الآن إلى 47 بالمائة، وهو أعلى مستوى لها منذ خريف 2009، في حين أن 36 بالمائة من المشاركين لديهم وجهات نظر محايدة و16 بالمائة عبروا عن آراء سلبية حول الاتحاد الأوروبي.. بالإضافة إلى ذلك، يميل 49 بالمائة من الأوروبيين إلى الثقة بالاتحاد الأوروبي.

وتماشياً مع الاستطلاعات السابقة، أكد المواطنون دعمهم القوي لاستجابة الاتحاد الأوروبي حيال أزمة أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، حظي الدعم الإنساني بالنصيب الأكبر من الدعم بنسبة 92 بالمائة، تلاه الترحيب بالأوكرانيين الفارين من الأزمة التي ألمت ببلادهم بنسبة 90 بالمائة، كما أيد 78 بالمائة من الأوروبيين العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة الروسية والشركات والأفراد //بحسب البيان//.

ووافقت الغالبية العظمى من المُستطلعين أيضا على ضرورة أن يستثمر الاتحاد الأوروبي في الطاقات المتجددة، بنسبة 87 بالمائة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بنسبة 86 بالمائة، كما دعموا توجه بروكسل حيال تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي بسرعة استعدادًا لفصل الشتاء بنسبة 86 بالمائة، فيما قال 78 بالمائة من المستطلعين إنهم اتخذوا مؤخرًا إجراءات لتقليل استهلاكهم للطاقة أو أنهم يخططون للقيام بذلك في المستقبل القريب.