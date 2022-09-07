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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الاقتصاد بدأ في التعافي والعودة إلى مساره الطبيعي بعد جائحة كورونا

بوتين
بوتين

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد جائحة كورونا وبدأ يعود إلى مساره الطبيعي.
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للدورة السابعة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"،" إن الغرب يريد فرض نماذج سلوك خاصة به، تخدم مصالحه ولا تخدم سواها، ولكن الولايات المتحدة بسياستها المراوغة تحاول فرض هيمنتها على العالم".
وأضاف"أن الغرب يحاول التشبث بالنظام العالمي القديم، وفرض القواعد الخاصة به، التي يداوم على انتهاكها، وتعديلها وفقا لمصالحه، مشيرا إلى أن النخب السياسية الغربية لا تعبأ بمصالح شعوبها، وتلقي بها في محرقة العقوبات، حتى ظهرت فجوة ما بين النخب السياسية والشعوب الغربية، بينما تسعى واشنطن إلى فرض أجندتها السياسية على القارة الأوروبية، غير عابئة بمصالح القارة، تحت مزاعم وحدة الأطلنطي.
على صعيد آخر، قال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لمقاطعة "زابوروجيا" يفيجني باليتسكي" إن الهدف من ممارسات نظام كييف في المقاطعة هو تهجير سكانها إلى سيبيريا وإحداث كارثة إنسانية".
وأضاف باليتسكي ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ" إن أوكرانيا أدركت أنها فقدت مقاطعة زابوروجيا، مؤكدا أن جميع أعمال القصف وترهيب السكان تهدف إلى طرد السكان وجعل المنطقة غير ملائمة للحياة، أن نظام كييف يحاول افتعال كارثة بيولوجية في منطقة المحطة النووية لتهجير سكان المنطقة إلى سيبيريا وإنشاء قواعد لحلف شمال الأطلسي".
 

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