وزير الصحة يشهد افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر الدولي لنقابة أطباء الأسنان

شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار فعاليات افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر «EDSIC 2022» والذي يستمر حتى بعد غد الجمعة.

وأكد الوزير - خلال كلمته - الأهمية العلمية للمؤتمر والمعرض المقام به، حيث يشارك في المؤتمر نخبة من المحاضرين المصريين، والعرب، والأجانب، كما يضم المؤتمر معرضًا لكبرى الشركات في مجال مستلزمات وأجهزة طب الأسنان.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مجلس نقابة أطباء أسنان مصر وأعضاء النقابة لسعيهم الدائم نحو خدمة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية وتحسين أحوال المهنة بشكل كبير.

بدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزير لفت إلى جهود النقابة في التحول الرقمي مما يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأطباء الأسنان وتيسير حصولهم عليها، وأهمية المنظومة الإلكترونية التي تتيحها النقابة بهدف التواصل السريع والفعال بين الأطباء وتبادل الخبرات في تشخيص الحالات، كما أكد حرصه على تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز، مشيرًا إلى العمل الدائم مع النقابة لتحسين أوضاع أطباء التكليف.

وخلال فعاليات الحفل، أهدى مجلس النقابة درعا إلى وزير الصحة والسكان، موجها الشكر له لرعايته المؤتمر.