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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية ببورسعيد |تفاصيل

معمل الصحة الحيوانية
معمل الصحة الحيوانية

أعلنت وزارة الزراع أنه تم تجديد الثقة فى معمل بورسعيد فى مجال فحوص الأغذية ذات الأصل الحيوانى (وارد وصادر) حفاظاً على صحة المواطن المصرى

ويرجع أهمية الإعتماد فى كسب ثقة العملاء وتماشياً مع نظم الجودة بالمعامل الدولية والمرجعية وتطبيق المعايير الدولية القياسية لسلامة وصحة الغذاء وذلك تسهيلاً للإجراءات ومساعدة السادة العملاء فى سرعة الإفراج الجمركى.

 وأكد  ممتاز شاهين مدير المعهد بأن اعتماد معمل بورسعيد يأتى من خلال منظومة الاعتماد المستمرة لمعامل المعهد بالمحافظات المختلفة حيث يوجد للمعهد معامل بجميع المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية لمجابهة المستجدات الدولية فى هذا المجال لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصرى حفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائى للمصريين بكل أنواع الغذاء ذات الأصل الحيواني وفحصه ومعرفة مدى صلاحيته للأستهلاك الحيوانى وتتم تلك الفحوصات المستمرة من خلال المعامل التابعة له على مستوى الجمهورية والتى توجد بجميع المنافذ البحرية والبرية.

 

يأتى ذلك انطلاقا من استراتيجية مصر 2030  ، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

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