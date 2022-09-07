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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: تعاون مصر واليابان فى إقامة المشروعات القومية الكبرى يساعد فى تشغيل العمالة

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير،عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن العلاقات الصناعية بين مصر واليابان تأخرت كثيرا ، حيث كانت اليابان من دول  النمور الآسيوية ، وبدأت مع مصر فى التقدم الصناعى ، لكن الحروب عطلت مصر والتى حشدت حشدنا مواردها وقواها للحروب.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود مباحثات مصرية يابانية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى تؤكد على اهتمام الرئيس بتوطيد العلاقة بين مصر واليابان ، خاصة وأننا لدينا مشروعات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيارات الكهربائية ، مما سيكون ثمرة جيدة للتعاون بين مصر واليابان.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إقامة هذه المشروعات القومية الكبرى ستساعد فى تشغيل العمالة وتفتح الباب للتصدير للخارج ، مما يزيد من الدخل القومى من خلال العملة الصعبة.

وكانت قد عُقدت مباحثات مصرية - يابانية، ترأس فيها الجانب المصري السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، في حين ترأس الجانب الياباني السفير Kansuke Nagaoka، مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، حيث استعرض الجانبان الجهود المبذولة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومتابعة التنسيق القائم بين البلدين فيما يتعلق بالمشاريع القومية الكبرى التي يضطلع الجانب الياباني بتنفيذها.

وأعرب السفير أيمن كامل عن تقدير مصر للشراكة المصرية-اليابانية، اتصالاً بما يوفره الجانب الياباني من دعم للبرامج والأنشطة التنموية التي تسهم في الارتقاء بالقدرات البشرية واللوجستية المصرية في مختلف المجالات.

وأشاد مساعد وزير الخارجية الياباني من جانبه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر وبالرغم من التحديات العالمية الراهنة، وثمن الجهود المصرية المبذولة للانتهاء من المتحف المصري الكبير باعتباره إضافة هامة للتراث الحضاري العالمي.

واتفق الجانبان على أهمية توطيد الحوار السياسي، والحرص على إستمرارية قنوات التواصل بين الجانبين والدفع بالزيارات رفيعة المستوى، بهدف ضمان التنسيق إزاء التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

واستعرضا الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات للارتقاء بحجم التبادل التجاري وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين. 

وتناول الجانبان كذلك أهمية استمرار العمل على جذب الاستثمارات، حيث استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية في هذا الصدد الإجراءات التي اتخذتها مختلف الأجهزة المصرية بهدف خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل أية معوقات تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر، في إشارة إلى تقديرنا لاتخاذ عددٍ من الشركات اليابانية خطوات جادة إزاء الاستثمار في المناطق الاقتصادية المختلفة بأنحاء الجمهورية ومن بينها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس والفيوم والعاشر من رمضان.

مصر اليابان التقدم الصناعى المشروعات القومية الكبرى السيارات الكهربائية

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