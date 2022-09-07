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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد لطيف: جلسة مرتضى منصور حفزت اللاعبين قبل مباراة الهلال

الزمالك
الزمالك

أكد خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، أن المباراة القادمة أمام الهلال السعودي صعبة.

وأضاف خالد لطيف، في تصريحات قبل سفر البعثة إلى قطر: واثق في ربنا وقدرات اللاعبين والجهاز الفني".  

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك: "فيريرا يجيد اللعب تحت ضغوط ويجيد إدارة المباريات".

وشدد خالد لطيف: "لقاء المستشار مرتضي مع اللاعبين كان له مفعول السحر وحافز كبير ، ووعدهم بآداء مناسك العمرة بعد المباراة.

وواصل لطيف حديثه: "الجمهور المصري الزملكاوي في قطر سيكون له دور مؤثر ونتمنى أن نعود بالكأس إن شاء الله".

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلا من: 
‏‎حراسة المرمى: محمد عواد  - محمد نديم - السيد عطية .
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: إمام عاشور -  زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا"  – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".  
خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .

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