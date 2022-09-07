كنز في محافظتك.. تعرف على ناووس أحمس الثاني

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تعرف على قطعة اليوم:



ناووس أحمس الثاني

قام الملك أحمس الثاني من الأسرة السادسة والعشرين ببناء هذا الناووس في مدينة تل الربع بشرق الدلتا (منديس القديمة). وكان الناووس، الذي بلغ طوله سبعة أمتار تقريباً، يُستخدم لوضع تمثال للمعبود شو، معبود الهواء والرياح.

كانت منديس موقع ميناء مشهور في مصر القديمة وأصبحت عاصمة مصر خلال عصر الأسرة التاسعة والعشرين.