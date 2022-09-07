بعد الفوز بلقب إفريقيا.. وزير الرياضة ينيب معاونه لاستقبال بعثة منتخب الطائرة

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، معاونه الدكتور أحمد جمعة لاستقبال المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات، بمطار القاهرة الدولى عقب عودتهم من تونس بحضور الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز بالوزارة، وعدد من ممثلي مجلس إدارة اتحاد الطائرة.

وتوج منتخب ناشئات الطائرة بلقب البطولة الإفريقية، تحت 21 عامًا، بعد الفوز على المنتخب التونسى صاحب الأرض فى المباراة النهائية، بجانب التأهل لنهائيات كأس العالم للشابات العام القادم.

جاء الاستقبال الرسمى لبعثة المنتخب الوطنى بمطار القاهرة الدولى فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تقديم الدعم المعنوى والتحفيز الدائم لأبطال مصر الرياضيين الذين يحققون الإنجازات الرياضية لمصر فى مختلف المحافل .

ضمن بعثة مصر المشاركة فى البطولة ١٢ لاعبة هم: ”مريم ثابت، هنا تامر، سلمى يوسف، ندى مرجان، ملك إسماعيل، فريدة هشام، نور إيهاب، مي غزال، ملك شاهين، تقي الله، شهد الفقي، حبيبة زعتر”.

ترأس البعثة محمود الفقي -عضو مجلس إدارة الاتحاد، برفقة البرازيلي ماركو أنطونيو -المشرف على قطاع الناشئات والشابات، و ماجد مصطفى -المدير الفني للمنتخب، ونجلاء فوزي -المدرب العام، والدكتورة يارا نبيل -أخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى صالح -محلل فني، ناصر حمدي -إداري، وحكم مرافق "عاطف متولى".