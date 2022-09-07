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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مباحثات مصرية يابانية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.. ونواب: تؤكد اهتمام الرئيس بتوطيد العلاقة بين الدولتين.. وطوكيو لديها خبرة كبيرة في صناعة السيارات

مباحثات مصرية ويابانية
مباحثات مصرية ويابانية

السفير أيمن كامل: مصر تقدر الشراكة مع اليابان
نائب: التعاون مع طوكيو في المشروعات القومية الكبرى يوفر فرص العمل
برلمانية: القاهرة يمكن أن تشارك طوكيو في توطين صناعة السيارات
 

أشاد عدد من النواب بوجود مباحثات مصرية يابانية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، وأكدوا أن اليابان لديها خبرة كبيرة أيضا فى مجال  صناعة السيارات ، مما سيجعل مصر تشارك اليابان فى توطين صناعة السيارات.

فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن العلاقات الصناعية بين مصر واليابان تأخرت كثيرا، حيث أن اليابان من دول  النمور الآسيوية، وبدأت مع مصر فى التقدم الصناعي، لكن الحروب عطلت مصر والتي حشدت مواردها وقواها للحروب.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود مباحثات مصرية يابانية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى تؤكد اهتمام الرئيس بتوطيد العلاقة بين مصر واليابان، خاصة وأننا لدينا مشروعات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيارات الكهربائية، مما سيكون ثمرة جيدة للتعاون بين مصر واليابان.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إقامة هذه المشروعات القومية الكبرى ستساعد فى تشغيل العمالة وتفتح الباب للتصدير للخارج، مما يزيد من الدخل القومي من خلال العملة الصعبة.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن دولة اليابان لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المشروعات الكبيرة ، وظهر ذلك بشكل كبير من خلال المعونة اليابانية التى قدمتها اليابان لمصر وساهمت فى إقامة مشروعات مثل ميناء صيد وحماية الشواطئ فى إدكو بالإسكندرية.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اليابان لديها خبرة كبيرة أيضا فى مجال  صناعة السيارات ، مما سيجعل مصر تشارك اليابان فى توطين صناعة السيارات ، خاصة وأن مصر لم تستطيع صناعة سيارة كاملة بمفردها.

وكانت قد عُقدت مباحثات مصرية - يابانية، ترأس فيها الجانب المصري السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، في حين ترأس الجانب الياباني السفير Kansuke Nagaoka، مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، حيث استعرض الجانبان الجهود المبذولة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومتابعة التنسيق القائم بين البلدين فيما يتعلق بالمشاريع القومية الكبرى التي يضطلع الجانب الياباني بتنفيذها.

وأعرب السفير أيمن كامل عن تقدير مصر للشراكة المصرية-اليابانية، اتصالاً بما يوفره الجانب الياباني من دعم للبرامج والأنشطة التنموية التي تسهم في الارتقاء بالقدرات البشرية واللوجستية المصرية في مختلف المجالات.

وأشاد مساعد وزير الخارجية الياباني من جانبه بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر وبالرغم من التحديات العالمية الراهنة، وثمن الجهود المصرية المبذولة للانتهاء من المتحف المصري الكبير باعتباره إضافة هامة للتراث الحضاري العالمي.

النواب المشروعات القومية الكبرى اليابان توطين صناعة السيارات السيارات الكهربائية

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