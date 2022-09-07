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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقة المهندسين كلمة السر.. مسؤولة معرض تكريم نور الشريف: أعدنا المقتنيات للأسرة

نور الشريف
نور الشريف

كشفت السيدة شيرين الصاوي، أحد العاملين في مكتبه الإسكندرية عن جوانب جديدة في قضية بيع بعض المقتنيات الخاصة بالفنان الراحل نور الشريف ، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك . 

وقالت شيرين الصاوي: “علشان الجدل الدائر بخصوص المقتنيات الموجودة فى الأسواق ، أنا اللى تسلمت مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف و باهتمام بالغ جدا من أسرته بناته و زوجته  أمضينا ٤ أشهر فى زيارة يومين أسبوعيا لجرد و عمل قوائم بالكتب و المقتنيات التى تم نقلها إلى مكتبة الاسكندرية فى عام ٢٠١٦ و هى عبارة عن كتب و بعض الأوراق بخط يده و عقود افلام خاصة به.. وأنا اللى اقمت المعرض الخاص بالتكريم فى بيت السنارى بمعاونة ابنته مى”.

 

وتابعت: "تم عرض مقتنياته الخاصة و صوره الشخصية و دروعه  ومكتبه و كرسيه و المعرض أقيم لمدة أسبوع و استردت الأسرة كامل المقتنيات".

مكتبة الإسكندرية تنفي علاقتها ببيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف بالأسواق والمزادات

وتابعت شيرين الصاوي: “كان يوجد اكتر من شخص وقتها اتصل بنا يخبرنا ان لديه ملفات صحفية أو صور لأفلام و مقتنيات له لنقوم بعرضها فى المعرض لكننا رفضنا عرض اى مقتنيات غير التى قدمتها أسرته بصفتها من رغب فى الإهداء و الاحتفالية و الأمر يخصهم هم فقط”. 

وأضافت شيرين الصاوي: “لا أعلم أي شيء عن مقتنيات أخرى فقط  علمنا  وقتها ان له مكتب فى المهندسين تقريبا به أشياء قديمة هو نفسه لم يدخله من سنوات و بالتالي لم نزره ولا لنا أي علاقة إلا باللى أهدته أسرته و هو موجود و ينال الاهتمام و له استاند خاص فى قسم الكتب و المقتنيات النادرة بمكتبة الاسكندرية منذ 2016”.

الجدير بالذكر ان الناقد الصحفي الكبير عصام زكريا كان قد كشف عن بيع بعض مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف عبر الأرصفة ومواقع التواصل الاجتماعي .  

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