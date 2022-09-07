عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: اتفاق مع الهجرة الدولية ومؤسسة "تاهيل" لتطوير أحد مراكز التدريب

صدى البلد

توصلت وزارة القوى العاملة، لاتفاق مع ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسة "تأهيل مشروع تام"، علي دعم تدريب 100 عامل من قطاع التشييد والبناء لتأهيلهم للعمل للخارج ، فضلا عن تطوير مركز تدريب من خلال المناهج والمعدات وتدريب المدربين، وذلك في إطار مشروع " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال أفريقيا ".

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بحضور امال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛ وايمن قطامش رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني.

وقالت عبد الموجود  أن الإجتماع ناقش اختيار 3 مهن للتدريب عليها وهي التركيبات الكهربائية ، والسباكة ،والتبريد والتكييف، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على تبادل المناهج التدريبية على تلك المهن بين الوزارة والمؤسسة  لإعداد البرنامج التأهيلي المقترح.

واشارت الى أن التدريب سيتم في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالقاهرة والجيزة، بعد تحديد المهارات الأساسية المطلوب توافرها في العامل قبل سفره.

وأوضحت ان شركة تأهيل هي شركة مصرية للتعليم الفني والتدريب المهني وأحد الشركات التابعة لشركة نهضة مصر وتعمل في حوالى ١٧٤ تخصص في مجالات مختلفة.

BCB1E0D0-606C-4B0C-AA06-B5C7A54552C1
BCB1E0D0-606C-4B0C-AA06-B5C7A54552C1
0814C901-B849-44A8-B609-F6FBC1052F87
0814C901-B849-44A8-B609-F6FBC1052F87
87740AE7-6F16-4315-ADEC-CC1C584D8554
87740AE7-6F16-4315-ADEC-CC1C584D8554
القوى العاملة الهجرة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

ترشيحاتنا

بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا بسبب التأشيرات.. حقيقة الأزمة بالكامل

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030

ألمانيا تتهم شابين بريطانيين بالتعدي عليها باليونان.. جريمة اغتصاب صادمة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

فيديو

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ