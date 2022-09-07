القوى العاملة: اتفاق مع الهجرة الدولية ومؤسسة "تاهيل" لتطوير أحد مراكز التدريب

توصلت وزارة القوى العاملة، لاتفاق مع ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسة "تأهيل مشروع تام"، علي دعم تدريب 100 عامل من قطاع التشييد والبناء لتأهيلهم للعمل للخارج ، فضلا عن تطوير مركز تدريب من خلال المناهج والمعدات وتدريب المدربين، وذلك في إطار مشروع " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال أفريقيا ".

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بحضور امال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛ وايمن قطامش رئيس الادارة المركزية للتدريب المهني.

وقالت عبد الموجود أن الإجتماع ناقش اختيار 3 مهن للتدريب عليها وهي التركيبات الكهربائية ، والسباكة ،والتبريد والتكييف، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على تبادل المناهج التدريبية على تلك المهن بين الوزارة والمؤسسة لإعداد البرنامج التأهيلي المقترح.

واشارت الى أن التدريب سيتم في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالقاهرة والجيزة، بعد تحديد المهارات الأساسية المطلوب توافرها في العامل قبل سفره.

وأوضحت ان شركة تأهيل هي شركة مصرية للتعليم الفني والتدريب المهني وأحد الشركات التابعة لشركة نهضة مصر وتعمل في حوالى ١٧٤ تخصص في مجالات مختلفة.

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