المبعوث الخاص للأمم المتحدة: إفريقيا تعاني من أسوأ تبعات تغير المناخ

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، إننا نبعد 60 يوما عن مؤتمر أطراف تغير المناخ كوب 27، مشيرا إلى أنه سيحدد طريق التحول نحو الاستدامة.

وأضاف خلال كلمته اليوم، خلال منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحضور الرئيس السيسي، أن تغير المناخ يهدد النمو والتقدم الحادث فى إفريقيا، موضحا أن إفريقيا فى موقع غير عادل وتشارك 3% فقط من الانبعاثات.

وأشار إلى أن قارة إفريقيا تعاني من أسوء التبعات، متابعا أن أزمة المناخ أزمة متضخمة، معقبا: " هناك فرص كبيرة لإفريقيا وأهنئ الحكومة المصرية تنظيم هذا المؤتمر من أجل تعميق التعاون حتى تستطيع دول إفريقيا الحصول على تمويل وأن يكن لديها استثمارات".