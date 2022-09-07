عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: هناك ضرورة ملحة لنتعاون لمواجهة تغير المناخ

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد

قالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السيدة أمينة محمد، إن هناك ضرورة ملحة ليتعاون العالم معا من أجل مواجهة تغير المناخ. 
وأضافت نائب الأمين العالم للأمم المتحدة -خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بحضور الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة- أن العالم يواجه مخاطر تغير المناخ وارتفاع تكاليف الحياة وفقد الكثير من فرص العمل، مطالبة بتوفير المزيد من الإجراءات الخاصة بمواجهة المناخ والعمل من خلال مبادرات قوية وإيجاد طرق جديدة للاستثمارات.
وأكدت ضرورة إعادة الثقة بين الدول والنظام الدولي وهي خطوة هامة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية لـ 2025 في أفريقيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى 100 مليار دولار حتى يتم الوفاء بالتزاماتنا حتى عام 2030.
ولفتت إلى وجود فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار، لذا طالب الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة التمويل للإجراءات الخاصة بالمناخ ودعوة الدول إلى تمويل التكيف ونحن بحاجة إلى خارطة طريق، وخاصة أننا على بعد أيام من قمة مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر بشرم الشيخ.
ودعت إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات بشكل مباشر مع كل دولة لتلبية احتياجاتها وتوطين الحلول الخاصة بتغير المناخ في ظل نظام شامل، معربة عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات الخاصة بالصمود المناخي.
كما رحبت المسئولة الأممية بجهود وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التي تسعى لحشد المجتمع الدولي، لافتة إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات الخاصة بالاستراتيجية 2050 الخاصة بالصمود المناخي، وذلك من خلال التنسيق الدولي.
وأكدت استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر بشكل كامل، مضيفة أنه يجب حماية وتقديم الخدمات البيئية المناسبة لحوض الكونغو والأماكن الأخرى، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى أن تصبح هيئات التمويل والبنوك قادرة على مواجهة هذه التحديات وبحاجة إلى زيادة التمويل الخاص بالتكيف، ويجب أن تتبنى فرص الاستثمار من خلال القطاع الخاص عبر العالم لبناء هذا الصمود.
وشددت على ضرورة أن تدعم بنوك التنمية التحول الأخضر في الدول المختلفة، بحيث يجب أن يكون هناك انتقال ذو هيكلية لأن الدول النامية لا يمكن أن تتحمل النفقات للتحول الأخضر بسبب معاناة الكثير منها من الديون بعد جائحة كورونا وعدم الاستقرار الدولي، مشيرة إلى أن هناك 16 دولة أفريقية تعاني من أزمة الديون.
وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن الدول الأفريقية ملتزمة بدفع أكثر من 60 مليار دولار لسداد الديون، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الدول الأفريقية في سداد الديون والتكيف المناخي.
وقالت الدكتورة أمينة محمد، إن الدول الأفريقية تحتاج إلى استثمارات خاصة، وسوق يواجه هذه التحديات ويقدم التمويل اللازم للدول النامية، مؤكدة أن التمويل العادل سيساعد على إطلاق المليارات التي نحتاجها في مجال استثمارات المناخ، مطالبة الشركاء في القطاع الخاص بالقيام بدورهم.
وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن التنفيذ الفاعل يعتمد على التعاون بين الجميع لتخفيف ومجابهة الخسائر والأضرار التي سوف يتم مناقشتها في الأيام المقبلة .

التعاون الدولي مصر الأمم المتحدة العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي القطاع الخاص السيسي شرم الشيخ الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مواجهة تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

قفزة في سعر الدولار بمصر.. الورقة الخضراء تصعد أمام الجنيه بتعاملات اليوم

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

الغندور يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدرب الجديد

ترشيحاتنا

بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا بسبب التأشيرات.. حقيقة الأزمة بالكامل

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030

ألمانيا تتهم شابين بريطانيين بالتعدي عليها باليونان.. جريمة اغتصاب صادمة

رقم صادم.. درة بحقيبة ثمنها خيالي| اعرف السعر

مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. درة بإطلالة أنثوية جريئة| شاهد

لتجنب الحروق وسرطان الجلد.. نصائح ذهبية تحميك من أضرار أشعة الشمس

بإطلالة صيفية جريئة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها التريند بسبب أصالة.. شاهد| أجرأ إطلالات مايا دياب

فيديو

هلاوس سمعية وبصرية.. أعراض مرض الذهان المصاب به قاتل فتاة الزقازيق

رئيس فرقة مزاهر: كثير من الفنانين حرصوا على حضور عرض الزار منهم نجم عالمي

هل يرضى محمد عطية لأخته بـ المساكنة.. رد صادم من الفنان| فيديوجراف

هتموت ومحدش هيمشي في جنازتك .. عفاف شعيب تهاجم مروجي شائعة وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

اﻟﻤﺰﻳﺪ