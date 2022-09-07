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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. والرئيس السيسي: مصر الدولة رقم واحد في معالجة المياه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

عيار 24 يسجل 1265 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-9-2022
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.


أشبه بالأجواء الخريفية.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية ومطروح
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع بداية شهر سبتمبر وبدأنا بالشعور فى التحسن بالأحوال الجوية، خاصة خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن هناك انخفاضا اليوم  فى درجات الحرارة.


بوتين: الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الوضع الاقتصادي فى روسيا بشكل عام ستقر، معقبا: “لكن نحن نرى كيف هناك بعض المشاكل فى بعض القطاعات والمناطق وبعض الشركات، خاصة تلك التي كانت مرتبطة بالإمدادات من أوروبا أو التي كانت تصدر بضائعها إلى هناك، وسنتخذ قرارات سريعة لإطلاق أليات محددة للدعم، وأطلب من الحكومة ووزارة الاقتصاد أن تدعم هذا الموضوع وتبقي دائما تحت السيطرة”.


تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-9-2022| فيديو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي تقريرًا مفصلاً عن أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 7-9-2022.

السيسي: البيئة أحد محاور خطة التنمية المستدامة في مصر 2030
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المهم التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية، وذلك لرفع قدرتها على التكيف، مشيرا إلى أنع على الرغم من أن الدول الإفريقية هي الأقل نتاج لإنبعاثات تغير المناخ، إلا أنها الأكثر تضررا منه.


السيسي: نحتاج 800 مليار دولار سنوياً لتخفيف حدة تغير المناخ بحلول 2025
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائلاً: "سعيد بوجودكم في منتدى مصر للتعاون الدولي في نسخته الثانية، وأيضاً أرحب بجميع المتحدثين الذين كانوا موضوعيين وملهمين في تناول هذه القضية المهمة الخاصة بتغير المناخ".


بطريقة ثلاثية.. الرئيس السيسى: مصر الدولة رقم واحد فى معالجة المياه
قال  الرئيس عبد الفتاح السيسى إن  مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة طويلة الأمد للتنمية المستدامة، وتم التحرك بشأنها فى جميع المجالات، بالإضافة لإطلاق مبادرة “حياة كريمة” بتكلفة 700 مليار جنيه، وقد تزداد التكلفة لأرقام أكبر نتيجة للتغيرات العالمية.

 

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