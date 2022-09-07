معلمة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها أمام قطار بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، منذ قليل، واقعة مؤسفة حيث أقدمت سيدة أربعينية على التخلص من حياتها، بعدما توجهت لشريط السكة الحديد أمام بوابة المساحة وألقت بنفسها أمام القطار، وحاول عدد من المواطنين منعها إلا أنها رفضت، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتصادم قطار بسيدة عند مزلقان بوابة المساحة بنطاق المدينة، مما أدى لوفاتها في الحال، وتم نقل الجثة عبر سيارة الإسعاف لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

وبالانتقال والفحص كشفت التحريات الأولية وقوع حادث دهس قطار لـ سيدة عند مزلقان بوابة المساحة، حيث كانت تسير على شريط القطار اتجاه محطة القطار، وألقت بنفسها أمام القطار.

وتبين أن السيدة تدعى مها ا.ص.هـ، 40 عاما، مقيمة عزبة الفقي بمركز دمنهور، وتعمل معلم أول بإدارة مركز دمنهور، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.