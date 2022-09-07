خبير سيارات: لو شميت ريحة بنزين في العربية اقف فورا.. فيديو

أكد معتز عاطف خبير سيارات، أن رائحة البنزين في السيارة من أخطر المؤشرات، لأن البنزين قابل للأشتعال من البخار، و لا يجب التهاون في حالة وجود تسريب في بنزبن السيارة ، و ذلك خاصة في حالة وجود رائحة مستمرة للبنزين .

أضرار إحتراق زيت السيارات

وأضاف معتز عاطف اثناء أستضافته على فضائية DMC، قائلاً:" الزيت بيلين الأجزاء الداخلية للموتور ، و هو ، بيتحرق بسبب أن العربية سخنت، و العربية بتسخن لما المياه الي فيها تنزل، لأنها كده مش هتتبرد كويس أول ما الزيت بيتحرق ، بيطلع ريحة شياط ، و دخان".

وتابع: "و دي مرحلة متأخره ، مش المفروض نوصلها، لأن لما بنوصلها بيبقى الموتور حصله ضرر، أول ما الزيت أدائه بيقل، الموتور بيتقل، و بتبدأ العربيه بتمشيش بقوتها، و المفروض مجرد ما تشم ريحة البنزين تقف فوراً".