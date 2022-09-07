أحمد مرتضى يلتحق ببعثة الزمالك في قطر مساء اليوم

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قطر، سيلحق بالبعثة مساء اليوم، الأربعاء.

وكانت بعثة الزمالك غادرت القاهرة ظهر اليوم متجهة إلى الدوحة استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال مرتضى منصور إن أحمد مرتضى سيلحق بالبعثة مساء اليوم، ومعه الوفد الإعلامي والصحفي المرافق للفريق في قطر.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي، وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.