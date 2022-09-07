البريد يوافق على طرح حساب توفير جديد ذو عائد ربع سنوي وشهري

وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على طرح وعاء ادخاري جديد ذو عائد ربع سنوي وشهري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ، حيث استهل الدكتور شريف فاروق الاجتماع بتهنئة حسن عبد الله على توليه منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا على استمرار تنسيق البريد المصري الكامل مع البنك المركزي بهدف تحقيق التكامل في تنظيم الخدمات المالية، بما يساهم في نجاح المنظومة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصري والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على أن الموافقة على طرح حساب توفير ذو عائد ربع سنوي وشهري تأتي في إطار سعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين، حيث إن هذا الحساب يتم طرحه لأول مرة من البريد المصري ويعد إضافة قوية للخدمات المالية إلى جانب حساب التوفير ذو العائد السنوي، وقد تم تحديد ﺳﻌﺮ الفائدة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ذو العائد اﻟﺸﻬﺮى 6 % و 25ر6 % علي حساب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮى.

كما أشاد أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالجهود التي قامت بها الإدارة التنفيذية للهيئة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها تحقيق العديد من الإنجازات والتي شملت إطلاق عديد من الحلول التكنولوجية والخدمات المالية من بينها إطلاق "يلا سوبر آب" أول سوبر آب في الشرق الاوسط، وإطلاق حساب فضي معاشات واحدثها حساب التوفير ذو العائد الشهري والربع سنوي.

كما تناول الاجتماع أنظمة التأمين التى يمتلكها البريد المصري لتأمين معاملات العملاء المالية على حساباتهم والمتمثلة في تفعيل خاصية "OTP" والتي توفر إرسال الرسائل النصية للعملاء تفيد إتمام عمليات الشراء من خلال بطاقات البريد الإلكترونية بجميع أنواعها عبر نقاط البيع أو الشراء أونلاين من المواقع بما يمكن عملاء البريد من معرفة حركة الحساب وعمليات الشراء التي تتم على بطاقاتهم بشكل فوري، إلى جانب خاصية ارسال رسائل نصية للعملاء تفيد ما تم تنفيذه من عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال من الصرافات الآلية ونقاط البيع وعمليات الشراء.

كما إعتمد مجلس الإدارة المستويات التنظيمية لهيكل الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي والسياسات المالية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإلتزام بالأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية المطبقة في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتواكب مع التوسع فى الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.

وفي نهاية الاجتماع، قام جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد بتسليم الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد درع النقابة بمناسبة تجديد الثقة في سيادته وتجديد تعيينه رئيسا للهيئة القومية للبريد، متمنياً له المزيد من النجاح والتفوق فى إدارته الحكيمة للهيئة.

جدير بالذكر أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد يصدر بقرار من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويضم التشكيل الحالي للمجلس كل من عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية وإيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي وخالد إمام نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي والمستشار حسني محمد على السلاموني رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني- نائب رئيس مجلس الدولة ومدحت المدني مؤسس ورئيس شركة برو مارك كوبوريشن ليمتد و الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ورامي أحمد عادل أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ونهال كمال حسنين الخبيرة المصرفية و الدكتورة نهى عدلي مستشار الوزير لشئون البحث والتطوير أستاذ بقسم هندسة الحاسب والنظم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومحمد أحمد كفافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score وعصام الدين محمد الوكيل الخبير المصرفي والمهندس عمر الغنيمي المهندس الاستشاري المعماري شريك ومؤسس شركة الغنيمى للإستشارات الهندسية والدكتور محمد طارق يوسف شريك مكتب بيكر تيللى - مصر وجاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد.