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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة الخبراء الأجانب مع لاعبي جمباز الأهلي

صدى البلد

حرص الأوكرانيان "أيجور كوروبتشنسكي"، و"إينا"، مدربا فرق الجمباز بالنادي الأهلي، على الاجتماع بفرق النادي في أول ظهور للخبراء الأجانب مع اللاعبين.

ورحب الجهاز الفني والإداري واللاعبون بـ أيجور المدير الفني لفرق الجمباز للرجال، والأوكرانية إينا مدربة فرق السيدات، وقام الثنائي بجولة تفقدية لملعب تدريب النادي قبل أن يعقدا جلسة مطولة مع اللاعبين والجهاز الفني لفرق الجمباز.

وعبر أيجور كوروبتشنسكي عن سعادته بتوليه الإدارة الفنية لفرق الرجال بالنادي الأهلي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل مستقبل أفضل للعبة بالنادي.

وأضاف: «ألقيت نظرة عامة على قطاع الجمباز بالنادي، ورأيت كفاءة عالية، وكل شيء على ما يرام».

ووجه أيجور رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «نعرف حجم وقيمة النادي الأهلي، وننتظر منهم الدعم».

ويمتلك الأوكراني أيجور كوروبتشنسكي خبرات كبيرة في لعبة الجمباز، وسيرة ذاتية قوية خاصة أنه كان يتولى منصب المدير الفني للمنتخبات القومية في أوكرانيا، كما تولى رئاسة الاتحاد الأوكراني للعبة خلال الفترة من 2001-2016، بالإضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي للجمباز ومستشار الاتحاد الدولي للعبة، وحصوله على وسام رئيس أوكرانيا للإنجازات الرياضية.

 

الأوكرانيان أيجور كوروبتشنسكي فرق الجمباز بالنادي الأهلي أيجور كوروبتشنسكي لجماهير الاهلي

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