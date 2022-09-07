6 رسائل لوزيرة البيئة خلال المائدة المستديرة الأولى بمنتدى مصر للتعاون الدولي

وجهت وزيرة البيئة 6 رسائل هامة خلال المائدة المستديرة الأولى بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وجاءت الرسائل كالتالي:

بفضل اهتمام القيادة السياسية أصبح تغير المناخ حاليا بمصر في قلب عملية التنمية

التحول الأخضر في مصر هو رحلة طويلة من خلق البيئة الداعمة وبناء القدرات الوطنية وزيادة الوعي

بدأنا فى تغيير طريقة التفكير وجذب المواطنين للاهتمام بالموارد الطبيعية

مشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء خطوة أولى لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة

"نُوَفّي" ليس مجرد برنامج وإنما تحدٍ يمكن أن يتحول إلى حزمة من المشروعات النظيفة الخضراء والزرقاء التي تقوم على تلبيةالاحتياجات الإنسانية

* برنامج "نوفى" يعمل على تقليل ما يعادل 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ويستفيد منه 30 مليون مواطن على الأقل.