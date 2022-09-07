6 رسائل لوزيرة البيئة خلال المائدة المستديرة الأولى بمنتدى مصر للتعاون الدولي

وجهت وزيرة البيئة 6 رسائل هامة خلال المائدة المستديرة الأولى بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وجاءت الرسائل كالتالي:
- بفضل اهتمام القيادة السياسية أصبح تغير المناخ حاليا بمصر في قلب عملية التنمية
- التحول الأخضر في مصر هو رحلة طويلة من خلق البيئة الداعمة وبناء القدرات الوطنية وزيادة الوعي
- بدأنا فى تغيير طريقة التفكير وجذب المواطنين للاهتمام بالموارد الطبيعية
- مشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء خطوة أولى لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة
- "نُوَفّي" ليس مجرد برنامج وإنما تحدٍ يمكن أن يتحول إلى حزمة من المشروعات النظيفة الخضراء والزرقاء التي تقوم على تلبيةالاحتياجات الإنسانية
* برنامج "نوفى" يعمل على تقليل ما يعادل 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ويستفيد منه 30 مليون مواطن على الأقل.