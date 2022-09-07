نموذج فريد.. منتدى دافوس يشيد بتجربة مصر في مكافحة فيروس سي

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" على موقعه الإلكتروني تقريرا يشيد فيه بنجاحات مصر في التخلص من فيروس الكبد الوبائي "سي" بين المواطنين.

وقال التقرير إنه بعد مرور عشر سنوات، أصبحت مكافحة التهاب الكبد الوبائي "C" أسهل بكثير بعد اكتشاف علاج ووصول ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى الأدوية بأسعار معقولة، وبعضها من إنتاج شركات الأدوية المصرية، حيث أصبح الآن للأفراد في البلدان التي لديها إمكانية الحصول على أدوية التهاب الكبد الوبائي أن يتطلعوا إلى حياة طويلة وصحية.

وذكر الموقع أن التجربة المصرية جعلت العلاج فرصة ذهبية للبلدان التي بها أعداد كبيرة من حالات فيروس سي بينما كانت ذات أهمية تاريخية للمجتمع العالمي.

وكمثال على الانجاز، منذ أقل من عقد من الزمان، كان لدى مصر، على سبيل المثال، أعلى معدل للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي C بين سكانها في العالم بنسبة 7٪. واليوم، بعد واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولاً في تاريخنا، نقف على حافة أن نكون أول بلد يقضي على التهاب الكبد C، وهي النقطة التي تقود العالم إلى تحقيق الهدف نفسه.

ويوضح التقرير الصادر عن "دافوس" بالتفصيل كيف اجتمعت الحكومة المصرية والشعب المصري معا لمواجهة آفة التهاب الكبد C، وفحص 60 مليون شخص في غضون أشهر وعلاج ما يقرب من أربعة ملايين، نصف جميع الأشخاص الذين عولجوا من التهاب الكبد C في جميع أنحاء العالم خلال نفس الفترة الزمنية.

وتفخر مصر بإنجازاتها ويسعدنا مشاركة الدروس التي تعلمناها مع مجتمع المنتدى الأوسع.

وأكد المنتدى إن القضاء على آفة التهاب الكبد الوبائي سي في مصر ليس مجرد قصة نجاح لمصر. كما يوضح التقرير، كان الطريق إلى مكافحة هذا التحدي الصحي صعبًا لكنه لا يزال مخططًا يمكن لجميع البلدان الأخرى اتباعه.

وذكر المنتدى أن مصر تمتلك أدوات ميسورة التكلفة وأسبقية للنتائج. والأهم من ذلك، لدى العالم نمذجة اقتصادية تُظهر أن القضاء على التهاب الكبد C يُظهر عائدًا إيجابيًا على الاستثمار في أي بلد تقريبًا على مستوى العالم.

وأكد التقرير أن مصر على استعداد لدعم أي دولة تريد تسريع الجهود لمكافحة التهاب الكبد الوبائي سي وتعهدت بالفعل بعلاج مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا من هذا المرض.

واختتم التقرير قائلا، تتمثل رؤية مصر في اجتماع القادة معًا لدفع التقدم المنسق ضد التهاب الكبد سي وعالم خالٍ من المرض.

ونتيجة لذلك، دعى المنتدى كافة الحكومات في العالم للعمل مع الحكومة المصرية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز القيادة السياسية لإنهاء التهاب الكبد.