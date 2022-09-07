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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق وسط الإسكندرية

حريق بمحرم بك
حريق بمحرم بك

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في حريق اندلع، مساء اليوم الأربعاء، بعقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع بوالينو بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، بعدما دفعت ب5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وتلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات بشارع بوالينو، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه وامتداد النيران إلى شقة بالطابق الأول علوي، ما أسفر عن تفحمهما وتصاعد ألسنة الدخان.

ونجحت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تحرر المحضر بقسم شرطة محرم بك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

الاسكندرية الحماية المدنية النيابة العامة نشوب حريق قوات الحماية المدنية قسم شرطة العقارات

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